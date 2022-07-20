В Украине сегодня, 20 июля, дожди отойдут от западных регионов. В северо-восточных все еще будут осадки, местами с грозой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в северных и северо-восточных областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять : в северных областях ночью +12+15, днем +23+26 градусов; на западе ночью +13+16 градусов, а днем +22+24; в восточных областях ночью +11+14, днем +24+27 градусов; на юге страны ночью +13+16 градусов, а днем +24+27; в центральных областях ночью +11+13, днем +21+24 градуса. Погода в Киеве В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13+15 градусов, а днем +24+26. Ранее мы писали, что в начале июля в Киеве был обновлен столетний температурный рекорд. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.