20 июля 2022 года по православному календарю почитается память святых преподобных Фомы и Акакия. В народе в этот день почитается память преподобного Иосифа. Что можно и нельзя делать в этот день, кого поздравить с именинами – читайте ниже в материале Styler. Что нужно сделать, традиции На Фому и Авдотью когда-то заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целительную силу. В этот день можно ухаживать за собой, а особенно – состригать волосы. Считается, что избавляясь от лишнего, человек снимает с себя проблемы и болезни. Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родными и близкими. Приметы 20 июля. Если начнется дождь, то затянется надолго. Чтобы набраться сил на следующий год, в этот день надо посидеть под дубом. Дождливый день – до неурожая. Что нельзя делать 20 июля Особый грех в этот день – отказывать в помощи. Купаться на Евдокии нельзя, потому что водяной может схватить. В этот день считается нежелательным делать предложение руки и сердца, свататься или назначать свидание. Если нарушить запрет, пара скоро поссорится. Обманывать и завидовать не нужно – отрицательные эмоции вернутся вам троекратно. Девушки и женщины не должны физически тяжело работать и стирать, иначе будет нищета. Нельзя пренебрегать домашней работой, традиционно выполняемой мужчинами. Не стоит в этот день одевать украшения. Кого поздравить с днем ангела Именины 20 июля отмечают Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома. Ранее мы писали о календаре праздников и выходных на июль 2022 года. Также сообщалось о главных церковных праздниках июля.