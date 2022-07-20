оккупанты ночью обстреляли из "Градов" жилой квартал Никополя. Предварительно выпущено более 30 реактивных снарядов по городу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. В результате обстрела два человека погибли, еще девять ранены. Шесть пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей, младшему из них три года. Ракетным ударом полностью разрушены три частных дома, еще около десяти поврежденных. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений, пиротехники обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы. Напомним, 18 июля россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области и уничтожили состав с 5 тысяч тонн зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.