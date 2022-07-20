Президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. После аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может считать, что угроза ядерным оружием или его применение возобновят сдерживание России. В таком случае Украина и ее западные партнеры будут существенно ограничены временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует эту территорию. Ранее мы писали, что российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.