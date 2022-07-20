Оккупанты вечером обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Ракетный удар был нанесен с применением самолетов Су-35. Одна из ракет, вероятно Х-59, уничтожена, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями, человеческих потерь нет. Напомним, сегодня оккупанты 9 раз обстреляли Сумскую область, травмированные люди. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.