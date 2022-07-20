Украина заинтересована в испытании современных систем вооружения в бою и приглашает производителей опробовать свою новую технику. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, сообщает РБК-Украина. "Украина сейчас является, по сути, испытательным полигоном. Многие оружия испытываются в настоящих условиях боя против российской армии. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование", – подчеркнул Резников. По его словам, Украина делится всей информацией и опытом со своими партнерами. Он также подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага. Украина приглашает производителей оружия опробовать новое оборудование. По его мнению, для партнеров в Польше, США, Франции, Германии или турецких партнеров это хороший шанс протестировать свое оборудование. Напомним, Резников считает реальным окончание войны до конца 2022 года. Он рассказал, что для этого нужно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.