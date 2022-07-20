Министры иностранных дел Японии и Саудовской Аравии договорились совместно стабилизировать мировой рынок нефти из-за резкого роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Во время их встречи в Токио Йосимаса Хаяси также попросил своего саудовского коллегу, принца Фейсала бин Фархана Аль-Сауда о сотрудничестве в дополнительном увеличении добычи нефти странами ОПЕК. Переговоры состоялись несколько дней спустя после того, как президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, одного из крупнейших в мире производителей сырой нефти. Напомнив, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и усложнить Москве финансирование войны против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.