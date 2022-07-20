С момента своего появления парфюма Chance Eau Tendre покорил сердца юных поклонниц Chanel. Несмотря на плохую стойкость версии Eau de Toilette (по сравнению с другими туалетными водами Chanel), он остается одним из самых любимых ароматов Chanel.

Как пахнет Шанель Тендер?

Нежный Шанель Тендер имеет такое же свежее фруктово-цветочное начало, но на этот раз стойкость этого игривого аромата более чем впечатляет. На коже Chance Eau Tendre Eau держится больше 10 часов. Chance Eau Tendre — уникальный аромат. Это не просто один из многих современных ароматов, которые приходят и уходят.

Точно так же, как каждый день предлагает новый шанс, так и линия CHANEL предлагает женщинам ароматы, которые можно использовать каждый день, как настоящие талисманы на удачу. В этом сезоне CHANEL представляет новую интерпретацию аромата CHANCE EAU TENDRE в виде парфюмированной воды.

Chance Eau Tendre, один из цветочных ароматов Chanel, долгое время был основным продуктом бренда благодаря своей популярности среди молодых поклонниц. Он имеет как фруктовые, так и цветочные нотки. Есть и роза, но совсем чуть-чуть — всего одна капля, и этого достаточно, чтобы превратить аромат в бледно-розовый, с оттенком сладости, чтобы соединить сочную фруктовость с прохладными цветочными нотами.

По словам Шанель, Chance Eau Tendre — это «встреча с утонченностью». Аромат описывается как «фруктово-цветочный аромат, в котором сияние гармонии грейпфрута и айвы смешивается с мягкостью жасмина и мягкостью нот белого мускуса».

Если вы ищете что-то сверкающее, красивое и спокойное, мы думаем, что вам будет трудно найти что-то, что подходит лучше, чем Chance Eau Tendre. Это веселый и беззаботный аромат, созданный из качественных ингредиентов и с вниманием к деталям, присущим всем духам CHANEL. Усиленная нота жасмина доводит дело до такой степени, что эта концентрация Chance Eau Tendre кажется менее легкомысленной, что делает его менее «молодым CHANEL» и более привлекательным фруктово-цветочным ароматом, неподвластным ни одному возрасту, ситуации или стилю. Это универсальный высококачественный аромат, воплощающий в себе все то, что делает CHANEL таким брендом, который мы все знаем.

Радость цветочного парфюма

Chance Eau Tendre — довольно смелый цветочный аромат.

Он открывается свежими цитрусовыми нотами, которые делают сладкие цветочные оттенки более приятными. Затем он округляються до более сильного цветочного – жасмин и роза занимают центральное место.