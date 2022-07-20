Белый дом поддерживает прямое участие Турции в переговорах по разблокированию экспорта зерна Украины, но в то же время не питает иллюзий относительно позиции Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Представитель Вашингтона также подчеркнул, что США внимательно следят за переговорами, проходящими с участием Турции, РФ и Украины по экспорту зерна. По словам Кирби, в Белом доме ясно понимают, что в Черном море фактически существует блокада украинских портов. Он также добавил, что США приветствуют лидерство президента Эрдогана по вывозу зерна из Украины. В этой связи Кирби также назвал важным участие представителей Украины в этих переговорах. Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.