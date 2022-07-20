В России нарастает волна критики по военному командованию за неспособность решить структурные проблемы с воздушно-десантными войсками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Многие военные эксперты считают, что неспособность НДС вести войну согласно новой парадигме – это недостаток, сыгравший большую роль в общих неудачах России при вторжении в Украину. Российские НДС не приняли реформы структуры сил и тактики, о необходимости которых военные знали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из проблем состоит в том, что легкобронированные российские машины НДС (такие как БМД и БТР-Д) слишком тяжелы, чтобы обеспечить эффективную мобильность в воздухе и слишком легкие, чтобы обеспечить достаточную защиту в маневренной войне. Структурная опора сил НДС на небольшое количество легкобронированных боевых машин тоже является проблемой. Неспособность российских вооруженных сил извлечь уроки из учений – это постоянная тенденция, наблюдаемая экспертами ISW. Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла около 38 тысяч солдат. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.