Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении нанесли удары по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". За сутки украинским военным удалось сбить самолет Су-35 и беспилотный разведчик, а также уничтожить три РСЗО "Град", три гаубицы "Мста-Б", а также полевой артиллерийский состав в районе Брускинского Херсонской области. Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 38 тысяч солдат. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.