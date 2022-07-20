Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о знаках Зодиака, которым не сильно повезет в период с 18 по 24 июля. Они могут столкнуться с рядом проблем: здоровье, финансы, работа, отношения. Прогнозом по Styler поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Лев Львам придется столкнуться с вопросами здоровья. Помощь можете попросить у вашего партнера из-за границы. Но не все так плохо, астролог говорит, что удача будет благоволить в решении юридических вопросов, а также в вопросах, связанных с обучением за рубежом. Скорпион Скорпионам будет тяжело в общении с близкими друзьями и родственниками. На этой неделе возникнут проблемы в оформлении документов. Если у вас было недоразумение с иностранным партнером, на этой неделе сможете разрешить этот конфликт. Козерог Астролог считает, что Козерогам следует быть предельно внимательными в пути. Также могут намечаться срывы в переговорах. Но все не так плохо – ваш авторитет поможет вам решить многие вопросы. Раньше мы писали о знаках Зодиака, которым повезет совсем скоро. Также астролог рассказала в подробном гороскопе на каждый день, что ждет каждого из нас.