Часть Украины сегодня, 21 июля, накроют дожди. При этом в западных областях сухо, местами жара ударит до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. На Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+13, днем +22+27 градусов; на западе ночью +12+17 градусов, а днем +26+34; в восточных областях ночью +12+15, днем +20+24 градуса; на юге страны ночью +15+19 градусов, а днем +27+29; в центральных областях ночью +11+14, днем +21+27 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометра покажут +13+15, а днем +24+26. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов и жаркого антициклона из Центральной Европы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.