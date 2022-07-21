Франция инвестирует 85 млн евро в строительство 18 орудий Caesar вместо переданных Украине. За 2022 парк САУ Caesar во французской армии сократился почти на четверть. Об этом заявил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV. "Транш в 85 млн евро позволит нам заполнить переданные орудия и не навредить планам обучения и подготовки наших артиллеристов", — заявил Лекорню. Перед началом российского вторжения в Украину на вооружении французской армии находились 76 САУ Caesar с дальностью действия 40 километров. Выпуском современных орудий занимается промышленная группа Nexter. По ее данным, производство одной системы Caesar сейчас занимает более 18 месяцев. Напомним, ранее сообщалось, что 12 самоходных артиллерийских установок Caesar уже трудятся на фронтах войны в Украине. Кроме того, Париж обещал передать значительное количество бронетранспортеров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.