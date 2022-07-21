Франция запускает новый национальный проект по восстановлению лесов. Также страна намерена изменить подходы к экономии своих лесных площадей. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde. "Мы должны перестраивать, выращивать и оберегать леса по новым правилам. Мы собираемся сделать это в рамках большого национального проекта с Национальным управлением лесного хозяйства, чтобы возобновить утраченные посадки", – заявил Макрон. По его словам, владельцы разрушенных в результате лесных пожаров кемпинги получат государственную компенсацию для скорейшего восстановления их объектов. Ранее мы писали, что рекордная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.