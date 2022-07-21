Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Также была уничтожена гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-з", беспилотный летательный аппарат "Элерон", а также 13 единиц автомобильной техники. Разведка подтвердила поражение командного и командно-наблюдательного пункта, а также шесть складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Также мы писали, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области по атомным блокам в районе базы российских кафиров прогремел взрыв. С места взрыва поднимался чёрный дым. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.