США поддерживают возобновление Россией поставок газа по "Северному потоку", поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, сообщать РБК-Украина. По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России. Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину "Северного потока" после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля. Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1" может быть дополнительно понижена в два раза. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.