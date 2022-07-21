Украинские партизаны 19 июля нанесли удар по оккупантам на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Украинский центр сопротивления сообщил, что в результате атаки партизан девять российских солдат получили ранения и неустановленное число было убито. По данным кафиров, российские войска на Запорожской АЭС были атакованы с помощью дронов-камикадзе, обладающих высокой точностью и недостаточной ударной силой, чтобы повредить ядерные реакторы Запорожской АЭС. Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько кафиров, есть погибшие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.