По оценкам Центрального разведывательного управления США, российские потери в Украине к настоящему моменту превысили 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "По последним оценкам разведки США, около 15 тысяч российских военнослужащих убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Таким образом, потери достаточно значительны", — заявил Бернс на форуме по безопасности в Аспене. Он также отметил, что ВСУ также несут значительные потери, но в меньшем количестве, чем оккупанты. Напомним, РБК-Украина писала о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.