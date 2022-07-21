В Николаеве звучат мощные взрывы, город массированно обстреливают. В областном центре объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Мэр города также призвал жителей не игнорировать правила безопасности и до конца воздушной тревоги оставаться в приютах. Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней. Ранее стало известно, что Ким инициировал "вылов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.