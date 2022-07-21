Ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря одновременно с введением ограничений Европейского Союза на страхование этого товара. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. "Мы следим за европейским рынком. Члены ЕС представили идею ограничения цен, но также сказали, что до декабря планируют ввести запрет на страхование", — заявил Уолли Адейемо. Замминистра также отметил, что цель его ведомства – проследить, чтобы при вступлении запрета на страхование в силу мировые рынки получили предел цен, который поможет снизить мировые цены на энергоносители. Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт российской сырой и очищенной нефти. Напомнив, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и усложнить Москве финансирование войны против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.