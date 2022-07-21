Гороскоп на август 2022 года расскажет, для кого последний летний месяц станет очень удачливым и принесет много сюрпризов. Об этом пишет SantePlus. Лев Льва ждет улучшения профессиональной и личной жизни. Вам представится идеальный шанс воспользоваться возможностью договориться о повышении или признаться в любви к человеку, который покорил ваше сердце. Безумная уверенность в себе, скорее всего, поможет Львам осуществить свои желания. Но забудьте об импульсивности. Стрелец В августе положительная энергетика Стрельцов будет усилена. Избыток энергии и восстановление связи со своим внутренним "я" позволят Стрельцу превзойти самого себя. Однако астрологи предостерегают – не поддавайтесь своей склонности откладывать дела.

Стрельцы – одни из самых везущих знаков августа (коллаж РБК-Украина) А вот астролог Арина Артуровна в ежедневном гороскопе на 21 июля прогнозирует: Четверг будет размеренным, эмоционально стойким, неспешным. Следует проявлять экономию и рациональное использование своих ресурсов. День будет заточен на материальное обеспечение. Бизнес . Сегодня желательно провести мини-аудит в компании. Проверить рациональное использование финансовых средств на обеспечение вашего офиса/компании. Финансы . Сегодня очень благоприятно делать капиталовложения. Если вам предложат инвестировать деньги в развитие кондитерского предприятия, салона моды, магазина продаж модной одежды, вы смело это можете делать. Взаимоотношения . Не упустите этот день. Сегодня как никогда свидания будут самыми романтичными. Здоровье . Физическая нагрузка сегодня будет иметь очень благоприятный эффект. Но это не бег и не паркур. Это занятия в спортзале на тренажерах, плавание. Но будьте предельно внимательны к горлу. Не пейте холодные напитки. Покупки . Успешным будет шоппинг по покупке стильной одежды. Можно также покупать элементы декора для дома и территории вне дома. Раньше мы писали, какой вы цветок за месяцем рождения, и что это значит. Также сообщалось, каким знакам Зодиака скоро не повезет.