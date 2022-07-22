Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели телефонные переговоры с главой офиса президента Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канцелярию главы Объединенного комитета начальников штабов по связям с общественностью. Стороны обсудили неспровоцированную и тянущую российскую агрессию в Украине и международную поддержку украинских вооруженных сил. "Салливан и генерал Милли подтвердили жесткую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении. Напомним, ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, включающий четыре HIMARS. США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.