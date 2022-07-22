Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу вооружений и техники на сумму более 2 млрд долларов, включая ракеты Patriot для Нидерландов, крылатые ракеты для Австралии и оборудование для океанографических наблюдений для Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Продажа проходит на фоне того, что правительства всего мира наблюдают за вторжением России в Украину и все больше готовы вкладывать средства в системы вооружений. По заявлению Пентагона, пакет для Нидерландов будет включать 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В случае завершения Raytheon Technologies станет генеральным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 млрд долларов. Австралии было одобрено закупить 80 общих ракет класса "воздух-поверхность" или крылатых ракет увеличенной дальности. Ракеты производства Lockheed Martin Corp. могут запускаться из F/A-18 Super Hornets и F-35. Это соглашение может стоить до 235 миллионов долларов. Объединенным Арабским Эмиратам было разрешено закупить систему оборудования для океанографических наблюдений, содержащую многопозиционные датчики и средства удаленного сбора данных, на общую сумму 206 млн. долларов. Lockheed Martin является генеральным подрядчиком этой системы. Государственный департамент также санкционировал продажу Кувейта разных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму до 397 млн долларов. Оружие содержит ракеты класса "воздух-воздух", бомбы и комплекты, делающие бомбы более точными и смертоносными. Напомним, ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, включающий четыре HIMARS. США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.