Сегодня, 22 июля, часть Украины снова накроют дожди, кое-где с грозами. Однако в большинстве регионов ожидается жаркая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня на востоке, а также частично в северных и южных областях пройдут грозовые дожди. Возможен шквальный ветер. На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+16, днем +22+26 градусов; на западе ночью +14+17 градусов, а днем +30+35; в восточных областях ночью +16+19, днем +22+25 градусов; на юге страны ночью +16+19 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +15+17, днем +24+26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице ожидается сухая и почти безоблачная погода. Ветер северный с порывами 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+17 градусов, а днем +24+27. Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ожидается штормовая погода. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.