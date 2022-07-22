НАПК передало в СБУ базу данных, в которой 1500 вероятных предателей Украины. Среди них 215 депутатов местных советов и должностных лиц органов самоуправления, которые могут быть коллаборантами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Национального агентства по предотвращению коррупции. Кроме депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, в базу НАПК попали: 22 главы местных советов и администраций; 32 государственных служащих разных уровней; 334 правоохранителя; 70 руководителей государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций; 344 частных лица. Более того, Нацагентство по предотвращению коррупции инициировало привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности. Чиновники-предатели работали в Харьковской и Херсонской областях и помогали врагу, в частности передавая информацию о местных активистах и участниках АТО. Напомним, СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.