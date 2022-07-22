В Японии утвердили дату государственного похорона бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Официальная церемония пройдет 27 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo. Местом проведения была выбрана территория комплекса "Будокан" — крытой арены боевых искусств, расположенной в Токио близ Императорского дворца. Пока японское правительство еще не утвердило протокол мероприятия. Во время церемонии попрощаться с Абе смогут все те, кто хочет честь бывшего премьер-министра. К слову, частные похороны Абэ прошли 12 июля. Гражданский кортеж проехал по улицам Токио, чтобы граждане могли попрощаться с политиком. После этого тело экспремьера кремировали, его прах унесла вдова. Напомним, Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Нападающий выстрелил в политика дважды. Бывшего премьер-министра с сильным кровотечением госпитализировали на вертолете, но не успели спасти.