Украина намерена учредить единовременный международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Таким образом удастся ускорить процесс привлечения их к ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время встречи с иностранными журналистами в четверг, 21 июля, пояснил, что акт агрессии, по которому будет возбуждено дополнительное производство, легко доказать. "То, что Россия ворвалась в Украину своей армией, является фактом, который признают наши международные партнеры. Мы надеемся получить обвинительное заключение в течение трех месяцев", — сказал он. В свою очередь посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич отметил, что наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости". Дипломат также добавил, что несколько международных партнёров согласились создать трибунал. Однако не рассказал, кто именно дал свой утвердительный ответ. Напомним, Дмитрий Кулеба ранее призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии. Более того, министр иностранных дел даже раскрыл его будущие параметры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.