В Сенат США внесли резолюцию ко второй годовщине подавления мирных демократических протестов в Беларуси. Ее представили демократы Дик Дурбин и Джин Шахин, а также республиканец Том Тиллис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа, обнародованного на персональной странице сенатора Дурбина. Соавторами резолюции выступили сенаторы от обеих партий – Марко Рубио, Крис Ван Холлен, Деб Фишер, Крис Кунс, Эд Марки и Бен Кардин. "Белорусскому народу надоело угнетение со стороны Лукашенко и его трусливую продажность по отношению к Владимиру Путину, который использовал эту страну для нападения на Украину", — отметил сенатор Дурбин. Политик подчеркнул, что Сенат США полностью поддерживает стремление белорусов жить в демократической, суверенной, независимой стране. "Мы солидарны со Светланой Тихановской и белорусским народом, который продолжает стремиться к установлению свободы в Беларуси", — добавил он. Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Результаты голосования были сфальсифицированы, а Лукашенко заявил о своей победе. По всей стране прокатилась волна протестов. Однако диктатор отдал преступный приказ и разрешил силам подавить митинги. Омоновцы жестоко избивали людей на улицах, задерживали без всяких оснований и издевались в изоляторах временного содержания. 2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Впоследствии, 17 декабря, ввел еще один пакет и заявил, что будет расширять ограничения, если ситуация в стране не изменится.