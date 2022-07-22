Военный с позывным «Инструктор» записал трогательную песню «Моя Земля» о борьбе украинского народа против российских оккупантов.Клип уже появился на YouTube, автор выступает под псевдонимом АЛЕКСА.По сюжету певец идет защищать Родину и просит прощения у родителей за их переживания.“Это Украина, моя здесь Земля, за нее встану, потому что я уже не я. Папа и мама, простите меня, умоляю, как мне быть без нее, не знаю”, – звучит в припевке.

https://www.youtube.com/watch?v=efNduel4XG8&ab_channel=OLEKSAARTISTКроме увлечения музыкой, АЛЕКСА – мастер спорта международного класса по тайскому боксу и владелец школы боевых искусств. После полномасштабного вторжения России вступил в терроборону, где проводит военную подготовку новобранцев и гражданского населения.Учиться у Инструктора может каждый. Надо только написать ему в Instagram и пройти верификацию. Учения проходят в Киеве, но в ближайшее время Инструктор намерен ехать и в другие регионы.Кроме гражданской позиции автор песни имеет личный мотив ненавидеть россиян. В первые дни войны он с семьей и друзьями попал в оккупацию в селе Бузова под Киевом. При попытке уехать их колонну расстреляли русские военные. Под обстрел попали и две маленькие дочки, одной тогда исполнилось всего семь дней. А мать и тетя получили тяжелые ранения.«Я не прощу им ни одного шара, который они выпустили в нас», — сказал АЛЕКСА в интервью Радио Свобода, когда бойцам терробороны удалось их эвакуировать.

https://www.youtube.com/watch?v=4h95blx6QIo&ab_channel=РадиоСвободаУкраина