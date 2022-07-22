Верховный суд Великобритании осенью рассмотрит вопрос о проведении второго референдума по независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Речь идет о дате 11 и 12 октября 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. О намерении провести соответствующий референдум еще в июне заявил первый министер Шотландии Никола Стерджен. Тогда она назвала днем волеизъявления 19 октября 2023 года. Кроме этого, политика рассказала, что обратилась к главному юристу Шотландии с просьбой направить в Верховный суд Великобритании ходатайство о проведении консультативного референдума. Никола Стерджен убеждена, что после выхода Великобритании из ЕС и пандемии COVID-19 пора пересмотреть результаты предыдущего референдума, который состоялся в 2014 году. Напомним, в 2014 году 55% шотландцев не поддержали выход страны из состава Соединенного Королевства. Однако на референдуме 2016 года большинство выступило против того, чтобы покинуть ЕС. К слову, Стерджен говорит о том, что пора сделать региону выбор в пользу независимости с 2019 года.