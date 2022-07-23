В Запорожье утром местные жители услышали звуки взрывов. В самом городе "прилетов" не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram. По его словам, громкие звуки раздавались в Запорожском районе. "В Запорожье Прилеты не зафиксированы. Громкие звуки, которые сегодня утром слышали запорожцы, доносились из Запорожского района", – говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога. Зафиксированы прилеты в центре Харькова, там в настоящее время один пострадавший. Вчера утром россияне обстреляли Харьков из ураганов, ударив в гражданские объекты города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.