Все боевики батальона "Запад-Ахмат" останутся в Чечне. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что собрал этот "элитный" отряд для отправки в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Глава Чеченской республики пытался объяснить такое свое решение тем, что якобы бойцам нужно "выполнять долг перед родиной". "Прежде всего, в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, будут тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность", — заявил он. Аналитики ISW считают, что Кадыров целенаправленно не привлекает большинство своей военной силы в войне против Украины. Он боится потерять боевиков, понимая, что тогда его позиции внутри России существенно пошатнутся. Напомним, ранее российские пропагандисты писали, что президента России Владимира Путина начала раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились во время боевых действий. В то же время чеченские боевики постоянно публикуют видео в социальных сетях. Из-за активной жизни в Интернете и постановочных роликов кадыровцев стали называть ток-ток войсками.