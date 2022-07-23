Лиз Трасс, ведущий кандидат на должность премьер-министра Британии, пообещала отменить все оставшиеся законы ЕС до 2023 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Отношения Великобритании с Европой по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у членов Консервативной партии, которые в целом характеризуются более евроскептически настроенными, чем население в целом, отмечает агентство. Правительство автоматически перенесло тысячи законов и постановлений ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали применяться после Brexit. "Правила ЕС мешают нашему бизнесу, и это должно измениться. На Даунинг-стрит я воспользуюсь шансом отойти от устаревших законов и рамок ЕС и извлечь выгоду из возможностей, которые у нас впереди", — заявила она. Ранее правительство уже заявило о своем намерении заменить или отменить действующие законы ЕС, но не установило сроки. Напомним, ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.