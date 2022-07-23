Кирилл Буданов убежден, что украинцам не следует переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси. Поскольку там происходят "совершенно стабильные действия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны в эфире национального телемарафона. "Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно опасаться определенных действий оттуда", — подчеркнул Буданов. Он отметил, что Беларусь "должна была атаковать" Украину за это время где-то, пожалуй, пять раз, "если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ". "Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", – добавил начальник ГУР. Напомним, Беларусь неоднократно продолжала военные учения вблизи украинской границы. С 29 апреля это произошло уже 13 раз, сейчас дата окончания отработок – 31 июля. В свою очередь ВСУ и ГНСУ продолжают укреплять оборону на севере и минуют пограничные участки. В Офисе президента заверили, что готовы к возможному нападению и предупредят о нем раньше времени.