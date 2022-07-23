23 июля православный мир чтит память преподобного Антония Печерского, который был основателем Киево-Печерской Лавры. В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Он захотел увидеть своими глазами места, где родился И жил Иисус Христос, Он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле. Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предвидел события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была Летняя гроза, по которой предполагали урожай. Главные приметы на Антония Гроза ночью – к хорошей погоде. Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – до жары. Стебли картофеля высоко приподняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю. Радуга в первой половине дня – до сильного ветра. Бабочек не видно – к дождю. Улитки на деревья залезли – к ливню. Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят — к вечеру выпадут осадки. Что строго нельзя делать в этот день? свою судьбу. 23 июля нельзя оставаться грязной и носить грязную одежду. Именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Георгий, Даниил, Степан, а также Роман. Напомним, ранее в ВТО рассказали, какие в июле лица даты и праздники в православном календаре. А также перед этим мы писали, за что нужно молиться каждый день в этом месяце.