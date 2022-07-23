Российские войска обстреляли Харьков. Зафиксированы прилеты снарядов в центр города. Об этом сообщает мэр города Игоря Терехова в Telegram. На месте обстрелов работают спасательные службы. Известно об одном пострадавшем. "Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает", — говорится в сообщении. Мэр призвал харьковчан оставаться в укрытиях. Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога. Также соцсети сообщают о прилетах в Запорожье. Вчера утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов", ударив в гражданские объекты города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.