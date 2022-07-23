Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки – Зеленодольска на юге Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно проходят берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском. Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями. Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка. В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова. Ранее в ISW допустили, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.