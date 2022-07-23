Российские войска ночью обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Как сообщается, Красногригорьевскую общину обстреляли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. Прошло без жертв и разрушений. В селе Ганновка Широковской общины оккупанты обстрелами повредили электросети и газовод. Люди не пострадали. В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц остались без света. Людей не задело. Напомним, минувшей ночью российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Глава Никопольского рва предложил жителям временно переселиться, жилье предоставят бесплатно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.