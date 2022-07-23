Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу на фоне постепенного отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Снабжение с Ближнего Востока могли увеличиться до 2,2 млн баррелей в сутки. Это на 90% больше, чем в январе (последний полный месяц до начала войны России против Украины). Саудовская Аравия поставляет танкеры с нефтью в Египет, оттуда сырье попадает в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна на берегу Красного моря со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова отгружается в танкеры и направляется в Европу. За первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки – это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 200 тысяч баррелей больше, чем в прошлом месяце. Ирак направляет нефть только по морскому пути. В общей сложности танкеры, шедшие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили около 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Больше всего нефти отгружалось в Ираке. Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и усложнить Москве финансирование войны против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.