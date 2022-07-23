Погода в Украине в ближайшие дни готовит сразу несколько неприятных сюрпризов. В субботу часть страны накроет адской жарой, а в воскресенье придут сильные грозы и резкое похолодание. Какая погода ждет украинцев на выходных – читайте в материале ниже. По данным Укргидрометцентра, в субботу западные области центр и юг страны накроет сильной жарой. В западной части страны синоптики днем прогнозируют +31+33 градуса, на севере, в центре до +30, а на юге до +31 градуса. На востоке ожидаются сильные дожди, и температура будет днем колебаться от +23 до +25 градусов. Теплее будет в Полтавской области и в Днепре – до +27+29 градусов. В Киеве 23 июля синоптики прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью, но без осадков. Ночью в столице +16+18 градусов, днем столбики термометров покажут +28+30 градусов.

Карта погоды на субботу, 23 июля В воскресенье грозами накроет запад страны, север, центральные и большинство южных областей. На востоке будет сухо и солнечно. По всей стране возможно усиление ветра – к шквальным порывам. Температура воздуха в западной части резко упадет до +24+26 градусов, в центре и на востоке будет жарко, от +29 до +31 градуса. В южной части грозы захватят Одессу и Николаев, но будет жарко – до +29+32 градусов. На востоке днем температура воздуха поднимется до +28+30 градусов. В Киеве 24 июля ожидается гроза и сильный ветер. Ночью в столице от +16 до +18 градусов, днем синоптики прогнозируют от +29 до +31 градуса.

Карта погоды на воскресенье, 24 июля Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев ждут резкие перепады погоды и много дождей в конце июля. Также мы писали о том, что часть областей накроет еще одной волной сильной жары.