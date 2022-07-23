Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев продолжают активно уничтожать российских кафиров. Наши воины провели операцию по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись, обнародованную в Telegram 72 отдельной механизированной бригады. На кадрах, снятых с первого лица, можно увидеть, как украинские военные выслеживают ДРГ противника. Они передвигаются между развалинами уничтоженного населенного пункта. Затем Черные Запорожцы обнаружили россиян и ликвидировали их. После успешного выполнения операции бойцы 72 ОМБр вернулись на свои позиции. "ДРГ появляются, бои продолжаются, взрывы не утихают. Враг утомлен и напуган, но до сих пор опасен. Поэтому не стоит расслабляться, держим строй, только вместе мы победим!", — указали в механизированной бригаде. Напомним, ВСУ уничтожили почти сотню кафиров на юге за сутки. Там работала наша штурмовая авиация и вертолеты. К слову, Россия стягивает войска на оккупированный юг, поскольку серьезно опасается контрнаступления Вооруженных сил Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.