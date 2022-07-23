В Николаеве утром прогремели взрывы. В городе сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". В большинстве областей сработала воздушная тревога, в том числе в Киевской и в самой столице. Обновлено 05:26 Как сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич, мощные взрывы в основном прогремели в одном районе. Предварительно без жертв. Обновлено 05:19 Сообщается о двух взрывах в Кривом Роге. Глава Кировоградской ОВА Райкович сообщил, что предоставит информацию о взрывах впоследствии и призвал людей оставаться в укрытиях. Обновлено 05:05 Также слышны взрывы в Кропивницком. Жителей просят оставаться в укрытиях. Напомним, в ночь на 21 июля российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранения. Попадание ракет зафиксировано в объекте инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.