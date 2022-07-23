В Украине сегодня, 22 июля, будет жаркой, в западных регионах днем местами до +37. Однако на востоке возможны дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в восточной части днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+17, днем +28+31 градусов; на западе ночью +16+20 градусов, а днем +30+37; в восточных областях ночью +12+15, днем +23+25 градусов; на юге страны ночью +16+19 градусов, а днем +29+31; в центральных областях ночью +14+17, днем +25+31 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, ночью +28+30. Напомним, как ранее сообщалось, аномальная жара накрыла Европу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.