Любовный гороскоп 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которые встретят любовь до конца этого года. Кому больше всего повезет в амурных делах точно знают астрологи. Об этом пишет Sante Plus. "Энергия трио Венера, Юпитер и Меркурий позволит вам жить в романтической идиллии, которая заставит их забыть о разочаровании прошлого", – говорят эксперты. Телец Во второй половине 2022 года Тельцы откроют свои сердца любви. Уже в конце июля энергетика трио Венера, Марс и Уран позволит уроженцу этого знака прицелиться на человека, который наполнит его сердце любовью и скрасит дни. Управляемый Венерой, планетой любви, Телец будет очень романтичным и любящим с человеком, разделившим их жизнь. Лев Любовная жизнь этого знака Огня перевернется с ног на голову во второй половине 2022 года, особенно летом. Случайная встреча рождает прекрасную историю любви. Август станет возможностью для уроженцев этого знака поделиться "моментами" со своим партнером. Когда Лев полюбит, он серьезно втянется в отношения и будет очень щедр в отношении любящего человека. Стрелец Этот любитель свободы и путешествий не уйдет от стрел Купидона во второй половине этого 2022 года. Приход Меркурия в знак Льва в июле позволит ему почувствовать неожиданную любовь с первого взгляда. Сильные эмоции переполнят его сердце, которое теперь будет биться только одним человеком. В течение второй половины 2022 года представитель этого знака будет отдан своим новым романтическим отношениям. Хорошие моменты, которые Стрелец проведет с любимым человеком, поможет им сблизиться и укрепить связь. Ранее мы писали о знаках Зодиака, которым август 2022 года готовит большие сюрпризы. Также сообщалось, какой вы цветок за месяцем рождения, и что это значит.