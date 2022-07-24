Погода в Украине в воскресенье по части областей будет жаркой. На другой части будет идти дождь с грозой. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. На Западе ожидается дождливая погода. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет +24…+28. В северных областях температура будет составлять от +28 до +31 градусов. Весь день ожидается переменная погода, возможны кратковременные дожди. На Востоке стране днем будет до +25…+29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На Юге средняя температура воздуха будет составлять +30…+33 градуса. Солнце будет весь день греть жителей. В Киеве 24 июля воскресенье будет жарким. Ожидаются температуры до +29…+31 градусов. Дождь с грозой может быть во второй половине дня или к вечеру.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля. Прессслужба ГСЧС Украины сообщила, что 24 июля в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Как вести себя во время грозы: если вы находитесь дома – закройте все окна и двери; в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями; не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные; избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач; если вы в поле — лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей; находясь в горах, избегайте разных выступов и повышений; не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т.ч. мобильным телефоном; нельзя купаться в водоемах. Если вы в лодке и видите, что приближается ненастье – направляйтесь к берегу. Ранее мы сообщали, что в конце июля в большинстве областей снова станет жарко. Также мы писали, что украинцев ждут температурные качели – от жары до резкого похолодания.