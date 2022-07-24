Европейский союз намерен увеличить импорт газа из Нигерии. Страна планирует с сентября снова запустить Транснигерский трубопровод, что позволит увеличить экспорт газа в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Эксперты отмечают, что ЕС импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить этот показатель. Добыча нефти и газа в Нигерии сокращается из-за кражи и вандализма по трубопроводам, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонне работает на 60% мощности. В случае если Нигерии совместно со странами ЕС удастся повысить безопасность в дельте Нигера, то дополнительный объем энергоносителей отправится в Европу танкерами уже осенью. Компания Nigeria LNG принадлежит государственной нефтяной компании NNPC, Shell, TotalEnergies и Eni. Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что две зимы Германия будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России. Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.