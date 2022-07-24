Коллаборанты заявили, что на временно оккупационных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, по всей вероятности, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение любых антироссийских сообщений в регионах. Напомним, что СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.