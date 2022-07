Украинские инженеры и программисты создали беспилотный летательный аппарат. Недавно они протестировали седьмую версию дрона, при разработке которой учитывались пожелания военных.

Что известно

Беспилотник называется Made in Ukraine, чтобы лишний раз не приходилось уточнять, где он был разработан. В рамках испытания специалисты проверяли, с какой точностью дрон может сбрасывать противотанковые гранаты. Как выяснилось, отклонение составляет 3 м. По словам создателей БПЛА, этого достаточно для уничтожения танков, но они всё равно хотят уменьшить отклонение до 1 м.

Made in Ukraine не имеет теплового следа, что усложняет нанесение удара по нему. Корпус не содержит металла и других материалов, которые могут быть распознаны вражескими системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотный летательный аппарат может нести до шести противотанковых ракет. Радиус действия Made in Ukraine