ФБР еще со времен президентства Барака Обамы расследует возможности оборудования китайской компании Huawei перехватывать и воровать данные американских военных, а также нарушать коммуникации Минобороны, в том числе по ядерному арсеналу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Расследование специалистов бюро было настолько засекречено, что некоторые представители Белого дома узнали о нем только несколько лет спустя. Подозрения американских спецслужб вызвало оборудование Huawei, установленное на сотовых вышках вблизи объектов американских военных. Пока неизвестно, перехватывала ли компания какие-либо секретные данные. В Huawei отрицают возможность их оборудования к шпионажу. Однако источники в ФБР утверждают, что оборудованию Huawei по силам перехватывать как Коммерческий сотовый трафик, так и засекреченные радиоволны. Напомним, ранее Федеральное бюро расследований США получило доступ к большинству маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров. Ранее эту инфраструктуру российские шпионы использовали для получения доступа к персональным данным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.